Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в покушении на координатора С14 Мазура

Фото: подозреваемый (facebook.com)

Сегодня ожидается избрание меры пресечения еще трем подозреваемым в совершении преступления

Бориспольский горрайонный суд Киевской области назначил два месяца пребывания в СИЗО двум подозреваемым в покушении на координатора С14 Сергея Мазура. Об этом РБК-Украина рассказал координатор С14 Сергей Мазур.

"Сегодня по всем пятерым будет принято решение. По двум подозреваемым уже решение есть. Это два исполнителя - Олег Акимов и Андрей Павленко. Это два месяца в СИЗО обоим", - сказал он.

Он также добавил, что сейчас продолжается заседание по избранию меры пресечения третьему подозреваемому.

"Третье заседание затягивается, потому что будут смотреть еще видео обыска, как изымали эти боеприпасы", - отметил Мазур.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу, 3 ноября, суд будет избирать меру пресечения для подозреваемых в покушении на координатора С14 Сергея Мазура.

По словам Ценова, правоохранители будут просить суд об избрании меры пресечения в виде ареста.

Напомним, в Черниговской области во время обыска одного из подозреваемых в совершении покушения на общественного активиста координатора С14 Сергея Мазура правоохранители изъяли арсенал оружия.