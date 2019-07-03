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Суд по Вышинскому перенесли на две недели


Заседание суда состоится 15 июля

Суд по главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому перенесли на две недели, на 15 июля. Об этом сообщает РБК-Украина.

Подольский суд города Киева дал прокурорам еще 12 дней. 15 июля состоится новое заседание суда по делу Вышинского. Суд дал возможность прокурорам еще раз ознакомиться с делом журналиста. Сообщается также, что суд обратится с соответствующим письмом к прокуратуре.

Сегодня ожидалось, что защита Вышинского подаст ходатайства о смене меры пресечения. В случае положительного решения суда это могло быть стать первым освобождением из-под стражи подозреваемого в государственной измене после резонансного решения Конституционного суда.

25 июня КСУ признал незаконной норму Уголовно-процессуального кодекса об избрании меры пресечения подозреваемым в госизмене или террористических действиях только в виде содержания под стражей. Так, суд признал не соответствующим Конституции Украины, положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений,  которые предусмотрены статьями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодекса.

Как известно, Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура обвинила Вышинского в размещении статей 72 "антиукраинского направления". 

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