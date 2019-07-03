Суд по Вишинському перенесли на два тижні

Суд по головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському перенесли на два тижні, на 15 липня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Подільський суд міста Києва дав прокурорам ще 12 днів. 15 липня відбудеться нове засідання суду по справі Вишинського. Суд дав можливість прокурорам ще раз ознайомитися з справою журналіста. Повідомляється також, що суд звернеться з відповідним листом до прокуратури.

Сьогодні очікувалося, що захист Вишинського подасть клопотання про зміну запобіжного заходу. У разі позитивного рішення суду могло бути-стати першим звільненням з-під варти підозрюваного в державній зраді після резонансного рішення Конституційного суду.

25 червня КСУ визнав незаконною норму Кримінально-процесуального кодексу про обрання підозрюваним запобіжного заходу у державній зраді або терористичних діях тільки у вигляді утримання під вартою. Так, суд визнав не відповідним Конституції України, положення частини п'ятої статті 176 Кодексу, яким передбачено, що запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні злочинів, які передбачені статтями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодексу.

Як відомо, Вишинського затримали в Києві в травні минулого року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Прокуратура звинуватила Вишинського у розміщенні статей 72 "антиукраїнського спрямування".