ru
ua

Суд по Вишинському перенесли на два тижні


Засідання суду відбудеться 15 липня

Суд по головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському перенесли на два тижні, на 15 липня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Подільський суд міста Києва дав прокурорам ще 12 днів. 15 липня відбудеться нове засідання суду по справі Вишинського. Суд дав можливість прокурорам ще раз ознайомитися з справою журналіста. Повідомляється також, що суд звернеться з відповідним листом до прокуратури.

Сьогодні очікувалося, що захист Вишинського подасть клопотання про зміну запобіжного заходу. У разі позитивного рішення суду могло бути-стати першим звільненням з-під варти підозрюваного в державній зраді після резонансного рішення Конституційного суду.

25 червня КСУ визнав незаконною норму Кримінально-процесуального кодексу про обрання підозрюваним запобіжного заходу у державній зраді або терористичних діях тільки у вигляді утримання під вартою. Так, суд визнав не відповідним Конституції України, положення частини п'ятої статті 176 Кодексу, яким передбачено, що запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні злочинів, які передбачені статтями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодексу.

Як відомо, Вишинського затримали в Києві в травні минулого року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Прокуратура звинуватила Вишинського у розміщенні статей 72 "антиукраїнського спрямування".

Ердоган назвав терміни поставки російських С-400 в Туреччину В результаті обстрілу в Дамаску загинули чотири мирних жителя
Читати всі новини