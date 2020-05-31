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Суд может вынести приговор по делу об убийстве Тлявова до конца года, - защита

Новости » Происшествия     31.05.2020 - 11:34
Суд может вынести приговор по делу об убийстве Тлявова до конца года, - защита
Фото: подозреваемые Иван Приходько и Владимир Петровец ( коллаж РБК-Украина)

Защита также считает, что в случае победы обвиняемые будут восстановлены в должности

Защита обвиняемых считает, что суд может вынести приговор по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова до конца года. Раньше обвиняемых выпустили под залог.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "До сих пор неизвестно, кто выстрелил: что происходит в деле об убийстве Кирилла Тлявова".

Так, сторона обвиняемых прогнозирует, что до конца году будет вердикт суда.

"Суд, я думаю, будет длиться около 6 месяцев, за это время мы рассмотрим все материалы", - считает адвокат Виктор Чевгуз.

Он также уверен, что в случае победы в суде обвиняемые Приходько и Петровец будут "в обязательном порядке" восстановлены на службе.

Напомним, ранее двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей - вышли на свободу из СИЗО.

Отметим, Тлявов погиб 31 мая прошлого года. Двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения Иван Приходько и Владимир Петровец решили пострелять в банки, в результате несчастного случая попали в ребенка, который находился неподалеку.

Силовикам грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение. Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, которому объявили подозрение в убийстве по неосторожности, является бывший инспектор полиции Иван Приходько.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины полицияпреступленияСуд
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