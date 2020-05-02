Убийство мальчика в Переяславе: двое подозреваемых вышли на свободу

Фото: подозреваемые Иван Приходько и Владимир Петровец ( коллаж РБК-Украина)

Мужчины вышли из СИЗО под залог

Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей - вышли на свободу из СИЗО. Об этом сообщили бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемым Виктор Чевгуз в комментарии "Громадському".

По их словам, мужчин отпустили под залог.

"Да, их выпустили", - подтвердила Александра Тлявова.

При этом адвокат отметил, что подозреваемым уменьшили сумму залога.

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", - отметил Чевгуз.

Ранее сумма залога составляла 273 тыс. гривен. Однако не известно, до какой именно суммы был уменьшен залог.

Сейчас под стражей остается один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - сын Петровца - находится под личным обязательствам.

Напомним, Кирилл Тлявов погиб 31 мая прошлого года. Двое полицейских в состоянии алкогольного опьянения Иван Приходько и Владимир Петровец решили пострелять в банки, в результате несчастного случая попали в ребенка, который находился неподалеку.

Правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение. Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, которому объявили подозрение в убийстве по неосторожности, является бывший инспектор полиции Иван Приходько.