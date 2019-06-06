Суд вынес приговоры по делу Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки из Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года.

Кроме того, суд зачислил фигурантам уже отбытый срок.

Накануне все обвиняемые в убийстве признали свою вину. Все пятеро обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк пошли на сделку со следствием о признании вины. Об этом было заявлено в понедельник, 3 июня, во время рассмотрения дела на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области. В частности, Торбин признал, что на заказ лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых в участии в покушении. Обвиняемые согласились на заключение от 4 до 6,5 лет.

31 июля 2018 года в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерину Гандзюк. Гандзюк госпитализировали. Общественная активистка умерла 4 ноября в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пяти фигурантов дела об убийстве активистки - Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. Также в деле об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Позже стало известно, что в деле Гандзюк изменили подозрение пяти лицам, которые являются предполагаемыми исполнителями преступления. В частности, ранее были сообщены подозрения по ч.2 ст.28 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору") Уголовного кодекса Украины изменено ч.2 ст.121 УК ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения"). Так, изменили подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку. Также прокуратура изменила подозрение предполагаемым организаторам убийства Торбину и Павловскому.

Кроме того, ГПУ изменила подозрение подозреваемому в заказе убийства Владиславу Мангеру. РБК-Украина писало, что Мангер уже вышел на работу. В конце мая суд смягчил меру пресечения Мангеру и разрешил передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.