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Суд отказался освободить из-под стражи Колесникову

Минск, Понедельник 21 сентября 2020 19:26
Суд отказался освободить из-под стражи Колесникову
Фото: Мария Колесникова (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы защиты члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой на заключение ее под стражу. Судебное заседание, которое проходило в закрытом режиме, длилось более трех с половиной часов.

Об этом сообщает TUT.by.

В судебном заседании Колесникова участвовала по видеосвязи. Адвокаты Людмила Казак и Александр Пыльченко заявили, что будут обжаловать решение суда.

В суд поддержать оппозиционерку пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии, Нидерландов и других.

Напомним, Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Это уголовное дело было открыто в отношении членов координационного совета оппозиции.

Кроме того, 18 сентября суд в Беларуси продлил арест Колесниковой до 8 ноября. Решение о продлении ареста связано с предъявлением ей обвинения в захвате власти.

Колесниковой грозит тюремный срок от двух до пяти лет.

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