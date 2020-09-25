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Суд знову залишив Колеснікову під вартою до листопада

Мінськ, П'ятниця 25 вересня 2020 13:50
Суд знову залишив Колеснікову під вартою до листопада
Фото: Марія Колеснікова (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Мінський міський суд визнав законним рішення відправити під варту члена президії координаційної ради білоруської опозиції Марії Колеснікової. Захист оскаржив рішення Партизанського районного суду про збереження в силі запобіжного заходу.

Про це повідомив адвокат Колеснікової Олександр Пильченко в коментарі Tut.by.

Раніше Партизанський районний суд Мінська відхилив скаргу про запобіжний захід у вигляді ув'язнення до 8 листопада. Міський суд білоруської столиці залишив у силі це рішення.

Пильченко пояснив, що це рішення можна опротестувати, але шансів на успіх мало. Єдиним варіантом виходу Марії на свободу, на його думку, є тільки рішення органу розслідування.

"Марія залишається під вартою до листопада — запобіжний захід при затриманні обрано на два місяці. Рішення суду можна оскаржити через голову Мінського міського суду або генпрокурора і прокурора міста, але це малоймовірно, за останні 20 років я таких випадків у нас не чув. Запобіжний захід може змінити орган розслідування або при наступному продовженні запобіжного заходу його можуть не продовжити", - зазначив Пильченко.

Нагадаємо, Марія Колеснікова проходить підозрюваною у справі про захоплення влади. Цю кримінальну справу було відкрито стосовно членів координаційної ради опозиції.

Раніше МЗС Білорусі назвав "модним трендом" позицію України щодо Лукашенко.

Також Норвегія стала черговою країною, яка не визнала Лукашенка президентом Білорусі.

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