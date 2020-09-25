Суд знову залишив Колеснікову під вартою до листопада

Фото: Марія Колеснікова (tut.by)

Мінський міський суд визнав законним рішення відправити під варту члена президії координаційної ради білоруської опозиції Марії Колеснікової. Захист оскаржив рішення Партизанського районного суду про збереження в силі запобіжного заходу.

Про це повідомив адвокат Колеснікової Олександр Пильченко в коментарі Tut.by.

Раніше Партизанський районний суд Мінська відхилив скаргу про запобіжний захід у вигляді ув'язнення до 8 листопада. Міський суд білоруської столиці залишив у силі це рішення.

Пильченко пояснив, що це рішення можна опротестувати, але шансів на успіх мало. Єдиним варіантом виходу Марії на свободу, на його думку, є тільки рішення органу розслідування.

"Марія залишається під вартою до листопада — запобіжний захід при затриманні обрано на два місяці. Рішення суду можна оскаржити через голову Мінського міського суду або генпрокурора і прокурора міста, але це малоймовірно, за останні 20 років я таких випадків у нас не чув. Запобіжний захід може змінити орган розслідування або при наступному продовженні запобіжного заходу його можуть не продовжити", - зазначив Пильченко.

Нагадаємо, Марія Колеснікова проходить підозрюваною у справі про захоплення влади. Цю кримінальну справу було відкрито стосовно членів координаційної ради опозиції.

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