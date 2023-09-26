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Суд визнав Трампа винним у шахрайстві, - ЗМІ

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Нью-Йоркський суд постановив, що Дональд Трамп шахрайським шляхом завищив вартість своїх активів, щоб отримати вигідні позики та страхові угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Рішення було ухвалене у вівторок, 27 вересня, суддею Артуром Енгороном. Воно дозволяє відкрити найбільший позов штату проти колишнього президента і звужує судовий процес, який має розпочатися вже 2 жовтня. Також воно робить реальною вимогу штату щодо відшкодування збитків у розмірі 250 мільйонів доларів.

Водночас Трамп стверджує, що позов генпрокурора Нью-Йорка демократа Летіші Джеймс політично мотивований, й планує оскаржити рішення судді.

Окрім цього суд 

Зараз проти Трампа висунуто звинувачення по 91 пункту в трьох справах. Так, його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів 2020 року та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду. Крім цього, 2 жовтня почнеться суд щодо факту завищення Трампом своїх статків.

А напередодні президентських праймеріз в 2024 році розпочнеться ще один судовий процес - на цей раз стосовно штурму Капітолія.

ЗМІ заявляли, що Трамп може вести кампанію навіть із тюрми, а у разі виграшу - він помилує себе. Сам же експрезидент заявив, що "посадить" своїх політичних ворогів, у разі переобрання.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп