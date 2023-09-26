Суд признал Трампа виновным в мошенничестве, - СМИ

Решение было принято во вторник, 27 сентября, судьей Артуром Энгороном. Оно позволяет открыть самый большой иск штата против бывшего президента и сужает судебный процесс, который должен начаться уже 2 октября. Также оно делает реальным требование штата о возмещении ущерба в размере 250 миллионов долларов.

В то же время Трамп утверждает, что иск генпрокурора Нью-Йорка демократа Летиши Джеймс политически мотивирован и планирует обжаловать решение судьи.

Кроме того, суд

Сейчас против Трампа выдвинуты обвинения по 91 пункту по трем делам. Так, он обвиняется в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов 2020 года и в неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост. Кроме этого, 2 октября начнется суд по факту завышения Трампом своего состояния.

А накануне президентских праймериз в 2024 году начнется еще один судебный процесс - на этот раз по поводу штурма Капитолия.

СМИ заявляли, что Трамп может вести кампанию даже из тюрьмы, а в случае выигрыша – он помилует себя. Сам же экспрезидент заявил, что "посадит" своих политических врагов в случае переизбрания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .