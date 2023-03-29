Суд візьме перерву на місяць у справі Трампа, - Рolitico

Як зазначає видання, на початку квітня журі займатиметься справою, не пов'язаною з експрезидента, а потім піде запланована двотижнева перерва у розгляді справи Трампа.

Раніше повідомлялося, що велике журі збиралося у справі про фальсифікацію фінансових документів Trump Organization 27 березня, проте голосування про висунення звинувачень на адресу Трампа під час засідання не проводилося.

Офіційного терміну для висунення обвинувачення проти Трампа немає, хоча останніми тижнями були ознаки того, що діяльність великого журі наближається до голосування, особливо коли прокурори запропонували Трампу можливість дати свідчення перед колегією. Як правило, це один з останніх етапів кримінального розслідування. Трамп відхилив запрошення.

Прокуратура перевіряє передбачувану роль Трампа у виплаті 130 000 доларів артистці Стормі Деніелс, яка заявила, що мала роман із колишнім президентом.