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Суд возьмет перерыв на месяц по делу Трампа, - Rolitico

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Большое жюри в Нью-Йорке, изучающее возможность вынесения обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа, возьмет на месяц перерыв в работе по этому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rolitico.

Как отмечает издание, в начале апреля жюри будет заниматься делом, не связанным с экспрезидентом, а затем последует запланированный двухнедельный перерыв по рассмотрению дела Трампа.

Ранее сообщалось, что большое жюри собиралось по делу о фальсификации финансовых документов Trump Organization 27 марта, однако голосование о предъявлении обвинений в адрес Трампа во время заседания не проводилось.

Официального срока для предъявления обвинения против Трампа нет, хотя в последние недели были признаки того, что деятельность большого жюри приближается к голосованию, особенно когда прокуроры предложили Трампу дать показания перед коллегией. Как правило, это один из последних этапов уголовного расследования. Трамп отклонил приглашение.

Прокуратура проверяет предполагаемую роль Трампа в выплате 130 000 долларов артистке Сторми Дэниелс, заявившей, что имела роман с бывшим президентом.

Напомним, недавноэкспрезидент США Дональд Трамп заявил, что его арестуют 21 марта и призвал к протестам в случае этого.

К тому же Трамп на своем первом предвыборном митинге в Уэйко, штат Техас, сравнил начатые против него расследования с "ужасами сталинской России".

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп