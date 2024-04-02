Суд вынес приговор оккупанту, который в Изюме расстрелял женщину за украинский язык
Российского военного приговорили к 15 годам тюрьмы за расстрел женщины в Изюме. Причиной этого стал украинский язык.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
2 июня 2022 года в оккупированном на тот момент Изюме российский военный застрелил местную жительницу.
Женщина подошла к штабу российских военнослужащих, где был WI-FI и связь. Она хотела позвонить своему брату, который проживает в Ивано-Франковской области.
Фото: Доказательства (facebook.com/pgo.gov.ua)
"Из штаба вышел осужденный, который услышал украинскую речь от женщины. Это его возмутило и разозлило. Он подошел к ней с пистолетом и выстрелил в грудь. Потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Суд вынес решение
Речь идет о заместителе командира 3-ого танкового батальона по вооружению 6-й отдельной танковой бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ.
Суд признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Военные преступления россиян
Напомним, российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления в Украине. В частности, они расстреливали украинских пленных, издевались над гражданскими и не только.
Недавно журналисты писали о том, что двое военных РФ расстреляли трех гражданских во временно оккупированном селе Коханы под Херсоном.
Также министр юстиции Германии Марк Бушман заявлял, что его страна собрала более 500 доказательств военных преступлений российских кафиров в Украине.
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