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Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, - ЗМІ

Кохани, Вівторок 19 березня 2024 17:32
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Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, - ЗМІ Архівне фото: Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє військових РФ розстріляли трьох цивільних у тимчасово окупованому селі Кохани під Херсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Зазначається, що трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня.

Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, - ЗМІ

Скріншот: Кохани (deepstatemap.live)

Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків.

Окупантами виявилися колишні ув'язнені

ASTRA пише, що пізніше за підозрою в убивстві затримали військовослужбовців військової частини 11843 36-річного Олексія Булеліна і 37-річного Мунтяна Тарасенка. Вони обидва з Волгоградської області.

Як з'ясувало видання, Булелін ще 2010 року викрав автомобіль, отримавши умовну судимість. Тарасенко, згідно зі злитими базами, був раніше судимий за насильницькі дії.

Росіяни розстрілюють українських воїнів

Після виходу ЗСУ з Авдіївки стало відомо, що російські військові розстріляли кількох полонених українських воїнів. Це сталося на позиції "Зеніт". Після цього росіяни опублікували в мережі відео з тілами розстріляних бійців.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти вкотре розстріляли українських військових, які здавалися в полон.

Докладніше про це і про те, з якою метою Росія вчиняє воєнні злочини прямо на полі бою, - у матеріалі РБК-Україна.

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