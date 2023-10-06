Суд виніс вирок групі окупантів, яка в Лимані затримувала і катувала людей

Деталі справи

У червні 2022 року колишній працівник органів внутрішніх справ України під час тимчасового захоплення військами РФ міста Лимана вступив до лав окупантів.

Він добровільно обійняв псевдопосаду "начальника Краснолиманського міського відділу МВС "ДНР". Надалі чоловік прийняв на "роботу" до незаконно створеного правоохоронного органу 4 громадян на посади "інспекторів", "дільничних", а також "слідчого".

Які злочини скоювали окупанти

Протягом 5 місяців організована група за вказівками окупаційної адміністрації проводила незаконні перевірки городян і силою позбавляла їх свободи. Цивільних тримали в камерах місцевого відділення поліції в нелюдських умовах, завдаючи моральних і фізичних страждань.

Фото: Банда окупантів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Також пособники держави-агресора систематично залучали людей до примусових робіт. Жінок вони змушували прати речі окупантів, а чоловіків - розбирати завали та прибирати територію, щоб знищити сліди злочинів російських військових.

Суд виніс рішення для членів банди

Під час деокупації Лиману українськими воїнами поплічники РФ втекли на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Індустріальним районним судом Дніпропетровська ухвалено вирок 5 жителям Донецька та Горлівки за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору, вчинені організованою групою, а керівнику угруповання - ще й за порушення законів та звичаїв війни.

Суд засудив усіх членів банди до 15 років за ґратами заочно.

Звільнення Лиману в Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня минулого року повідомив, що українські військові повністю зачистили Лиман (Донецька область) від окупантів.

В ЗСУ тоді пояснили, що звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації Донбасу.

При цьому британська розвідка називала відхід окупантів з Лиману значною політичною невдачею Росії.