Суд вынес приговор группе оккупантов, которая в Лимане задерживала и пытала людей

Группа оккупантов в Лимане (Донецкая область), члены которой занимали должности "полицейских", задерживала и пытала людей. Суд вынес обвинительный приговор пятерым участникам банды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
В июне 2022 года бывший сотрудник органов внутренних дел Украины во время временного захвата войсками РФ города Лимана вступил в ряды оккупантов.
Он добровольно занял псевдодолжность "начальника Краснолиманского городского отдела МВД "ДНР". В дальнейшем мужчина принял на "работу" в незаконно созданный правоохранительный орган 4 граждан на должности "инспекторов", "участковых", а также "следователя".
В течение 5 месяцев организованная группа по указаниям оккупационной администрации проводила незаконные проверки горожан и силой лишала их свободы. Гражданских держали в камерах местного отделения полиции в нечеловеческих условиях, причиняя моральные и физические страдания.
Фото: Банда оккупантов (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Также пособники государства-агрессора систематически привлекали людей к принудительным работам. Женщин они заставляли стирать вещи оккупантов, а мужчин - разбирать завалы и убирать территорию, чтобы уничтожить следы преступлений российских военных.
Во время деоккупации Лимана украинскими воинами приспешники РФ сбежали на временно оккупированную территорию Донецкой области.
Индустриальным районным судом Днепропетровска вынесен приговор 5 жителям Донецка и Горловки за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору, совершенные организованной группой, а руководителю группировки - еще и за нарушение законов и обычаев войны.
Суд приговорил всех членов банды к 15 годам за решеткой заочно.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября в прошлом году сообщил, что украинские военные полностью зачистили Лиман (Донецкая область) от оккупантов.
В ВСУ тогда объяснили, что увольнение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.
При этом британская разведка называла уход оккупантов из Лимана значительной политической неудачей России.
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