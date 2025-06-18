Суд виніс вирок ексголові Тернопільської облради, якого "спіймали" на хабарництві

Справа Головка

Головка та двох заступників голови обласної військової ради затримали на хабарниці ще в червні 2023-го. Як з'ясувалось, посадовці вимагали у підприємця майже 1,8 млн гривень в обмін на підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Того ж місяця Головку було обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу у розмірі 805,2 тисячі гривень.

Вже у листопаді його помістили під домашній арешт.

В середині лютого 2025-го колишньому голові Тернопільської обласної ради йому також повідомили про підозру в умисному внесенні у декларування свідомо недостовірних відомостей.

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