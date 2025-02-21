Ексголова Тернопільської облради отримав ще одну підозру

Колишнього голову Тернопільської обласної ради підозрюють у недостовірному декларуванні. Він міг не задекларувати своє майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

Правоохоронці не називають ім'я фігуранта справи, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка. "Прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру колишньому голові Тернопільської облради (нині депутату цієї облради) в умисному внесенні суб'єктом декларування свідомо недостовірних відомостей", - йдеться у повідомленні. За інформацією САП, у деклараціях за 2022-2023 рр. Головко не згадав про квартиру площею 201 квадратний метр, яка належала його матері. Квартиру він використав разом із членами своєї родини. Також у декларації за 2022 рік Головко, ймовірно, не вніс інформацію про гроші на банківському рахунку та нежитлові приміщення - паркувальне місце, автомийку та комору, які належать членам його родини.