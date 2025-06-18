Суд вынес приговор экс-главе Тернопольского облсовета, которого "поймали" на взяточничестве

Дело Головко

Головко и двух заместителей главы областного военного совета задержали на взяточнице еще в июне 2023-го. Как выяснилось, чиновники требовали у предпринимателя почти 1,8 млн гривен в обмен на подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

В том же месяце Головко была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 805,2 тысячи гривен.

Уже в ноябре его поместили под домашний арест.

В середине февраля 2025-го бывшему председателю Тернопольского областного совета ему также сообщили о подозрении в умышленном внесении в декларирование заведомо недостоверных сведений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.