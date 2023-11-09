Суд відправив до в'язниці шістьох окупантів, які воювали під Авдіївкою та Бахмутом

В Україні засудили до тюремного покарання ще шістьох окупантів, які воювали проти ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Слідчі встановили, що на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники приєдналися до підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії.
Один із засуджених - мешканець Макіївки, який вступив до 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву країни-агресора. У його складі займався облаштуванням блокпостів та інших фортифікаційних споруд у Новій Каховці Херсонської області.
Згодом його призначили на посаду командира відділення та перекинули на східний фронт для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.
Ще двох бойовиків зарахували на посади стрільців до батальйону "Шторм Z". У складі цього підрозділу вони брали участь у боях на Запорізькому напрямку, а потім у Донецькій області.
"Четвертий зловмисник написав "заяву на помилування" з окупаційної "Торецької виправної колонії "ДНР" і одразу "записався" до ворожого підрозділу "Восток", - повідомила СБУ.
Інший бойовик "мобілізувався" до лав окупантів, де отримав посаду помічника гранатометника. Після проходження "курсу" підготовки його відправили на бойові позиції в район селища Піски під Авдіївкою.
Фото: Окупанти (facebook.com/pgo.gov.ua)
Ще один зрадник підписав контракт із міноборони Росії і вступив до лав 114-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка залучена до штурму позицій українських військ у Покровському районі Донецької області.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за такими статтями:
За матеріалами СБУ двом із затриманих суд призначив 12 років в'язниці, а чотирьом - 15 років ув'язнення.
Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.
Також колишній співробітник міліції в Запоріжжі допомагав росіянам наводити "шахеди" і ракети. Його визнали винним у держзраді та засудили до 15 років в'язниці.
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