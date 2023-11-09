Суд отправил в тюрьму шестерых оккупантов, которые воевали под Авдеевкой и Бахмутом

Один оккупант воевал в Херсонской области

Следователи установили, что в начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленники присоединились к подразделениям Южного военного округа Вооруженных сил России.

Один из осужденных - житель Макеевки, который вступил в 113-й стрелковый полк мобилизационного резерва страны-агрессора. В его составе занимался обустройством блокпостов и других фортификационных сооружений в Новой Каховке Херсонской области.

Впоследствии его назначили на должность командира отделения и перебросили на восточный фронт для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ.

Остальные наемники штурмовали позиции ВСУ в Донецкой области

Еще двух боевиков зачислили на должности стрелков в батальон "Шторм Z". В составе этого подразделения они участвовали в боях на Запорожском направлении, а затем в Донецкой области.

"Четвертый злоумышленник написал "заявление на помилование" из оккупационной "Торецкой исправительной колонии "ДНР" и сразу "записался" во вражеское подразделение "Восток", - сообщила СБУ.

Другой боевик "мобилизовался" в ряды оккупантов, где получил должность помощника гранатометчика. После прохождения "курса" подготовки его отправили на боевые позиции в район поселка Пески под Авдеевкой.

Фото: Оккупанты (facebook.com/pgo.gov.ua)

Еще один предатель подписал контракт с минобороны России и вступил в ряды 114-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая привлечена к штурму позиций украинских войск в Покровском районе Донецкой области.

Оккупантов приговорили к тюремному заключению

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по следующим статьям:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

коллаборационная деятельность, добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях;

участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

По материалам СБУ двум из задержанных суд назначил 12 лет тюрьмы, а четырем - 15 лет заключения.

Приговоры для предателей Украины

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также бывший сотрудник милиции в Запорожье помогал россиянам наводить "шахеды" и ракеты. Его признали виновным в госизмене и приговорили к 15 годам тюрьмы.