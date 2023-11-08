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Колишній міліціонер наводив "Шахеди" на Запоріжжя. Його відправили до в'язниці (фото)

Запоріжжя, Середа 08 листопада 2023 17:02
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Колишній міліціонер наводив "Шахеди" на Запоріжжя. Його відправили до в'язниці (фото) Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній співробітник міліції в Запоріжжі допомагав росіянам наводити "шахеди" і ракети. Його визнали винним у держзраді та засудили до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого 2011 року було звільнено за корупцію.

На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону.

До уваги агресора він потрапив через поширення прокремлівських коментарів у заборонених соцмережах "Вконтакте" та "Однокласники".

Скільки агент ФСБ отримував за свою "роботу"

Для збору інформації він об'їжджав місцевість як водій таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора та мобільного телефону.

Після чого "зливав" розвіддані своєму "куратору" з ФСБ через анонімні чати в месенджерах.

За кожне виконане завдання окупанти "гарантували" йому грошову "винагороду" в розмірі від 2 до 5 тисяч гривень. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

Зрадник наводив на місто російські дрони

Насамперед зловмисник намагався встановити та передати агресору координати оборонних і промислових об'єктів на території регіону.

Найбільше ворога цікавили локації судноремонтних потужностей та місць базування підрозділів морської піхоти ЗСУ.

Фото: Зрадник (facebook.com/SecurSerUkraine)

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ударів по українських об'єктах із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Смерч" і дронів-камікадзе типу "Шахед".

Яке покарання призначили агенту РФ

Співробітники СБУ затримали зловмисника в травні цього року під час виконання ним ворожого завдання.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.

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