Суд відправив до в'язниці шістьох окупантів, які воювали під Авдіївкою та Бахмутом

В Україні засудили до тюремного покарання ще шістьох окупантів, які воювали проти ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Один окупант воював у Херсонській області

Слідчі встановили, що на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники приєдналися до підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії.

Один із засуджених - мешканець Макіївки, який вступив до 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву країни-агресора. У його складі займався облаштуванням блокпостів та інших фортифікаційних споруд у Новій Каховці Херсонської області.

Згодом його призначили на посаду командира відділення та перекинули на східний фронт для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Решта найманців штурмували позиції ЗСУ в Донецькій області

Ще двох бойовиків зарахували на посади стрільців до батальйону "Шторм Z". У складі цього підрозділу вони брали участь у боях на Запорізькому напрямку, а потім у Донецькій області.

"Четвертий зловмисник написав "заяву на помилування" з окупаційної "Торецької виправної колонії "ДНР" і одразу "записався" до ворожого підрозділу "Восток", - повідомила СБУ.

Інший бойовик "мобілізувався" до лав окупантів, де отримав посаду помічника гранатометника. Після проходження "курсу" підготовки його відправили на бойові позиції в район селища Піски під Авдіївкою.

Фото: Окупанти (facebook.com/pgo.gov.ua)

Ще один зрадник підписав контракт із міноборони Росії і вступив до лав 114-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка залучена до штурму позицій українських військ у Покровському районі Донецької області.

Окупантів засудили до тюремного ув'язнення

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за такими статтями:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних або воєнізованих формуваннях;

участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях.

За матеріалами СБУ двом із затриманих суд призначив 12 років в'язниці, а чотирьом - 15 років ув'язнення.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також колишній співробітник міліції в Запоріжжі допомагав росіянам наводити "шахеди" і ракети. Його визнали винним у держзраді та засудили до 15 років в'язниці.