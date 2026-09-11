Суд відправив під варту ще двох підозрюваних у справі екскомбата "Магури"

Що відомо про справу Ширшина

Нагадаємо, у Харкові спалахнув гучний скандал за участю військовослужбовця та колишнього комбата 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина.

Поліцейські зупинили його авто та заявили про вилучення наркотичних речовин.

Сам військовий переконує, що наркотики йому підкинули під час перевірки, називаючи події спланованою провокацією, тоді як у Нацполіції вже призначили службову перевірку дій правоохоронців.

Напередодні суд також переглянув запобіжний захід для третього підозрюваного у цій справі - Алієва. Його взяли під варту до 8 листопада з правом внесення застави у розмірі 14 мільйонів 976 тисяч гривень.