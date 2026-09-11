Суд отправил под стражу еще двух подозреваемых по делу экскомбата "Магуры"

Что известно о деле Ширшина

Напомним, в Харькове разразился громкий скандал с участием военнослужащего и бывшего комбата 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина.

Полицейские остановили его автомобиль и заявили об изъятии наркотических веществ.

Сам военный утверждает, что наркотики ему подбросили во время проверки, называя события спланированной провокацией, тогда как в Нацполиции уже назначили служебную проверку действий правоохранителей.

Накануне суд также пересмотрелмеру пресечения для третьего подозреваемого по этому делу - Алиева. Его заключили под стражу до 8 ноября с правом внесения залога в размере 14 миллионов 976 тысяч гривен.