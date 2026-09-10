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Суд обрав запобіжний захід військовому у справі про "підставу" екскомбата "Магури"

17:45 10.09.2026 Чт
2 хв
Засідання зробили закритим, а суму застави виставили астрономічну
aimg Сергій Козачук
Суд обрав запобіжний захід військовому у справі про "підставу" екскомбата "Магури" Фото: військовослужбовець Артем Ширшин (facebook.com/a.shyrshyn)
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Військовослужбовцю Алієву, якого підозрюють у підкиданні наркотиків в автівку колишнього комбата 47-ї бригади "Маґура" Олександра Ширшина, обрали запобіжний захід. Його відправили під варту з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Деталі рішення суду

Печерський районний суд Києва відправив підозрюваного під варту до 8 листопада 2026 року. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави - розмір застави становить 14 мільйонів 976 тисяч гривень.

Засідання проходило у закритому режимі. Про це клопотала сторона захисту, пояснюючи вимогу можливим розголошенням державної таємниці та даних про дислокацію військової частини.

Прокурор Офісу генпрокурора Сергій Новіков наполягав на відкритому розгляді, проте суд підтримав позицію адвокатів.

Що відомо про підозрюваного

Адвокати Алієва наголосили, що справа має "сильний політичний окрас".

Захист подавав клопотання про передачу військовослужбовця на поруки, зазначаючи, що він має звання Героя України.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці серпня у Харкові вибухнув скандал за участю колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина.

Поліція зупинила його автомобіль та заявила про виявлення наркотичних речовин.

Сам військовослужбовець категорично заперечив провину, назвавши події навколо екскомбата "Маґури" спланованою провокацією. У Нацполіції тоді обіцяли провести детальну службову перевірку щодо дій правоохоронців.

Вже на початку вересня правоохоронні органи затримали трьох чинних військовослужбовців окремого штурмового полку.

Слідство з'ясувало, що затримані є колишніми поліцейськими, які підкинули наркотики в машину Ширшина.

За даними розслідування, за експідрозділеним командиром тривалий час здійснювали стеження, щоб організувати підставу.

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