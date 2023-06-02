Суд відправив під домашній арешт блогерів, які знімали роботу ППО у Києві

Як зазначають у відомстві, за клопотанням Київської міської прокуратури чотирьом особам, яких підозрюють у поширенні в інтернеті інформації про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей, обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.



"Згідно з ухвалами суду підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі скандала

Під час масованої ракетної атаки Росії на Київ у п'ятницю, 16 травня, блогери поширили відео роботи протиповітряної оборони України. Відзняті матеріали вони розмістили у соціальних мережах.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Раніше СБУ повідомила їм про підозру.

Атака на Київ 16 травня

Вночі 16 травня по всій Україні було оголошено сигнал повітряної тривоги. У Києві повідомили про вибухи, працювала ППО. Уламки збитих ворожих цілей знайшли у кількох районах столиці. Зокрема, уламки однієї з ракет впали на територію зоопарку. Під час цієї атаки у Києві постраждали троє людей.