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Суд відмовився відсторонити голову Тернопільської облради від посади

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Україна, Понеділок 17 липня 2023 17:03
Суд відмовився відсторонити голову Тернопільської облради від посади Фото: Михайло Головко (facebook.com/mihaylo.holovko)
Автор: Дмитро Браславський

Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити голову Тернопільської облради Михайла Головка від посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Олександра Тананакіна.

"Вищий антикорупційний суд відмовив НАБУ та САП у задоволенні клопотання про відсторонення голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка із займаної посади", - йдеться у заяві.

Більше жодних подробиць представлено не було.

Представники НАБУ і САП також поки що не публікували жодних повідомлень з приводу цієї події.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 26 червня НАБУ затримало голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та ще двох чиновників ОВА. Їх підозрюють у хабарництві.

Як встановило слідство, посадовці вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передачі траншу у розмірі понад 600 тисяч грн Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали "на гарячому". Прокурори повідомили, що підприємець, у якого вимагали гроші, також є волонтером, він допомагає Силам оборони України.

28 червня Головка заарештували з можливістю виплати застави у розмірі 805 200 гривень. І вже наступного дня його випустили зі слідчого ізолятора після внесення за нього відповідної застави.

Потім повідомлялось, що САП оскаржила запобіжні заходи голові Тернопільської облради Михайлу Головку і двом заступникам голови Тернопільської ОВА у справі про хабарництво.

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