Суд отказался отстранить главу Тернопольского облсовета от должности
Высший антикоррупционный суд отказался отстранить главу Тернопольского облсовета Михаила Головко от должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Александра Тананакина.
"Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ и САП в удовлетворении ходатайства об отстранении главы Тернопольского областного совета Михаила Головко с занимаемой должности", - говорится в заявлении.
Больше никаких подробностей представлено не было.
Представители НАБУ и САП также пока не публиковали никаких сообщений по поводу этого события.
Что известно о деле
Напомним, 26 июня НАБУ задержала главу Тернопольского областного совета Михаила Головко и еще двух чиновников ОВА. Их подозревают во взяточничестве.
Как установило следствие, чиновники требовали почти 1,8 млн гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
После передачи транша в размере более 600 тысяч грн Головко и двух заместителей председателя Тернопольской ОВА задержали "на горячем". Прокуроры сообщили, что предприниматель, у которого требовали деньги, также является волонтером, он помогает Силам обороны Украины.
28 июня Головка арестовали с возможностью выплаты залога в размере 805 200 гривен. И уже на следующий день его выпустили из следственного изолятора после внесения за него соответствующего залога.
Затем сообщалось, что САП обжаловала меры пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум заместителям главы Тернопольского ОВА по делу о взяточничестве.
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