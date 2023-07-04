САП вимагає збільшити заставу голові Тернопільської облради та відсторонити його

САП оскаржила запобіжні заходи голові Тернопільської облради Михайлу Головку і двом заступникам голови Тернопільської ОВА у справі про хабарництво. Вони просять тримання під вартою із заставою у 13 млн гривень для Головка та СІЗО для заступників із заставою у 10 і 8 мільйонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"Прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на рішення слідчого судді, якими голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тисяч грн застави", - йдеться в повідомленні.

Так, прокурори не погоджуються з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції. Тому САП наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, а 10 млн грн - для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн для іншого.

Крім того, оскільки злочин, який інкримінується голові Тернопільської облради, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, стороною обвинувачення готується клопотання про відсторонення особи від займаної посади.

Разом з тим двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов’язків.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 26 червня НАБУ затримало голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та ще двох чиновників ОВА. Їх підозрюють у хабарництві.

Як встановило слідство, посадовці вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передачі траншу у розмірі понад 600 тисяч грн Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали "на гарячому". Прокурори повідомили, що підприємець, у якого вимагали гроші, також є волонтером, він допомагає Силам оборони України.

28 червня Головка заарештували з можливістю виплати застави у розмірі 805 200 гривень. І вже наступного дня його випустили зі слідчого ізолятора після внесення за нього відповідної застави.

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