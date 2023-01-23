Суд отказался отправлять Коболева в СИЗО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию из зала Высшего антикоррупционного суда .

В ходе заседания представители прокуратуры выступили с просьбой применить Андрея Коболева меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако с возможностью внесения залога в размере 365 млн. гривен.

Суд отказал в этом ходатайстве.

"Рассмотрев ходатайство детектива САП о применении меры пресечения в отношении Андрея Коболева, ...... , следователь судья постановил: ходатайство детектива оставить без удовлетворения, копию постановления немедленно вручить прокурору и защитникам, постановление может быть обжаловано в течение 5 дней после объявления ", - сказал следственный судья Олег Федоров.