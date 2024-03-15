Суд відхилив прохання Трампа про закриття справи щодо секретних документів

У четвер, 14 березня, федеральний суддя відхилив прохання Дональда Трампа про закриття кримінальної справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Рішення окружного судді штату Флорида Айлін Кеннон було винесено через кілька годин після слухання, на якому його адвокати стверджували, що головне звинувачення у справі є занадто розпливчастим.
Суддя Кеннон, яку, до слова, на посаду призначив Трамп, постановила, що це питання "заслуговує на серйозний розгляд", але не повинно вирішуватися на даний момент.
У серпні 2022 року ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго низку документів з грифом "секретно", які він мав здати до Національного архіву після складання повноважень президента США. Зокрема, Трамп зізнався, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану.
9 червня 2023 року прокуратура США висунула екс-президенту звинувачення за 37 пунктами у справі щодо неналежного зберігання секретних документів. Трамп не визнав свою провину.
Федеральний суддя призначив судовий розгляд у цій справі на 20 травня 2024 року.
Це одна з чотирьох кримінальних справ, з якими зіткнувся лідер республіканців, намагаючись повернутися до Білого дому на президентських виборах у США 5 листопада цього року. Загалом проти політика висунуто 91 звинувачення.
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