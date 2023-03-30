Суд відхилив позов УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра"

Суд відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви московського патріархату до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Раніше намісник Лаври митрополит Павло заявляв, що УПЦ МП не планує виїжджати з Лаври, поки не буде рішення суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та ухвалу Господарського суду міста Києва.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені статтями 254-257 ГПК України.

"Суд відмовив у забезпеченні позову по справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, національний заповідник "Києво-Печерська лавра" не планує продовжувати оренду Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Ченцям монастиря радять залишити монастир до 29 березня.

В УПЦ МП намагалися оскаржити рішення влади та подали позов до Господарського суду. У позовній заяві йдеться про те, що договор між заповідником та Лаврою чинний і в УПЦ МП немає причин для виїзду.

До того ж, представники УПЦ МП досі знаходяться на території Києво-Печерської Лаври, хоча мали звільнити її з 29 березня. Сьогодні там зібралися й віряни, які блокують входи до заповідників, аби завадити роботі комісії. Митрополит Павло вийшов до журналістів та заявив, що всупереч закінченню договору оренди, УПЦ МП не залишить Лавру.

Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до поліції через блокування роботи комісії.

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