Суд увеличил исковые требования БХФЗ к топ-менеджерам до 6,8 млн долл. после аудита "Крестона"

Хозяйственный суд Киева принял решение о рассмотрении увеличения исковых требований "Борщаговского химико-фармацевтического завода" к топ-менеджерам и миноритарным акционерам предприятия с 4,2 млн долларов до 6,8 млн. Основанием для такого решения стало расследование деятельности топ-менеджмента международной аудиторской компанией "Крестон Джи Си Джи Аудит", которое было проведено по заказу крупнейшего акционера БХФЗ - фармацевтической компании "Дарница" (31,5525% акций).

Так, по иску "Дарницы" ответчиками являются 8 топ-менеджеров БХФЗ: гендиректор предприятия до 2018 года Л. Беспалько, гендиректор до 2021 года Ю. Здаревская, гендиректор с 2021 года М. Пасечник, председатель наблюдательного совета М.Безпалько, член наблюдательного совета и заместитель гендиректора по инвестиционно-юридическим вопросам А. Голобородько, член наблюдательного совета и коммерческий директор Е. Сова, член Наблюдательного совета и финдиректор Т. Артеменко, директор по развитию бизнеса И. Ржепецкий.

Также ответчиками являются две компании: английская "Метабей Импорт/Экспорт Лимитед" и немецкая "Фармаплант Фабрикейшн Кемишер Продакт ГмбХ".

По данным аудита "Крестон", с 2014 года БХФЗ покупает сырье в компании "Фармаплант" по ценам выше рыночных, и эта немецкая компания стала крупнейшим поставщиком завода.

В иске, который рассмотрел суд, отмечается, что поставщик сырья перечислял компании "Метабей" деньги в виде комиссии за якобы содействие в заключении соответствующих договоров с БХФЗ на поставку сырья. Однако конечным бенефициарным "Метабей" является директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая, дочь Николая и Людмилы Безпалько, соответственно, председателя Наблюдательного совета и гендиректора завода до 2018 года.

Проанализировав деятельность БХФЗ в 2015-2016 годах, аудиторская компания "Крестон" пришла к выводу, что в течение этих лет завод имел очень низкий уровень рентабельности чистой прибыли из-за завышения расходов и вывода прибыли "в тень" путем выплат комиссионных от "Фармаплант" на счета "Метабей" Ржепецкой.

Также аудиторы зафиксировали закупку сырья по завышенным ценам в компании "Фармаплант" и в 2019 году. В "Крестон" сначала считали, что суммарные переплаты составляют 4,2 млн долл., но последние данные свидетельствуют о том, что эта сумма достигает 6,8 млн долл. Однако речь идет лишь о части поставок - в случае, когда станет известно обо всех поставках, сумма иска может увеличиться вновь.