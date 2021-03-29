Британский суд арестовал счета Metabay, которая может быть причастна к махинациям в БХФЗ
Высокий суд справедливости в Лондоне 19 марта по заявлению фармацевтической компании "Дарница" арестовал счета британской компании Metabay Import/Export Limited, которая выступает посредником в процедуре закупки ЧАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) фармацевтического сырья у немецкой компании Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.
Об этом РБК-Украина сообщил адвокат "Дарницы", советник юридической фирмы Aequo Евгений Левицкий.
По словам адвоката, суть спора заключается в том, что как минимум с 2014 года БХФЗ закупал фармсырье у немецкой компании Farmaplant по цене, которая, по оценке "Дарницы", существенно превышает рыночную.
Истец полагает, что сумму переплаченных денежных средств Farmaplant перечисляла на счет компании Metabay под видом комиссии за то, что последняя якобы способствовала в заключении соответствующих договоров поставки фармсырья.
По утверждению истца, контролером и бенефициарным собственником компании Metabay является директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая, которая также является дочерью председателя наблюдательного совета БХФЗ Николая Безпалько и Людмилы Безпалько, возглавлявшей предприятие в качестве генерального директора до 2018 года.
Таким образом, требования "Дарницы" обоснованы тем, что менеджмент БХФЗ уже много лет не просто искусственно завышает расходы предприятия, чем наносит ущерб самому предприятию и его акционерам, но и очевидно "присваивает себе переплаченные средства через указанную схему".
По словам адвоката "Дарницы", советника юридической фирмы Aequo Евгения Левицкого, компания обратилась в лондонский суд для того, чтобы средства Metabay не были далее выведены на офшорные счета.
"Дарница", как акционер с наибольшим пакетом акций, подала от имени БХФЗ иск в украинский суд против недобросовестных руководителей этого предприятия с требованием компенсировать многомиллионный ущерб, который понес БХФЗ. Именно для того, чтобы компенсация действительно стала реальной, а выведенные в офшор средства никуда не исчезли, английский суд и принял решение об их аресте", - рассказал Левицкий.
26 марта аналогичное решение об аресте средств на счетах Metabay также принял и швейцарский суд, согласившись с доводами "Дарницы".
16 апреля в Лондоне суд продолжит рассмотрение дела об аресте средств.
Напомним, 29 октября 2020 года Верховный суд подтвердил право собственности ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" на 30% акций ПАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод", приобретенные в 2015 году. Верховный суд также оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 4 ноября 2019 года, который установил, что продажа акций "Дарнице" проходила с соблюдением закона.
Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.
АО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).
Согласно данным в системе раскрытия информации ГКЦБФР, 31,5525% акций БХФЗ принадлежат ЧАО "Фармфирма "Дарница", компаниям с Британских Виргинских Островов "Белдор Груп С.А." и "Леника Груп С.А." - соответственно 21,2636% и 20,3169%. Еще 8,4630% акций принадлежит компании "Алетбер Лимитед". Информация о конечных бенефициарных собственниках указанных компаний в публичном домене отсутствует. Остальные акций находятся у миноритарных акционеров.