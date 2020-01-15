Суд удалил прокуроров по делу Майдана, а в Испании произошел мощный взрыв: новости за 14 января

Новым прокурорам по делу Майдана заявили отвод, в Италии будут судить сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, в Испании произошел взрыв на нефтехимическом заводе. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 14 января, - в материале РБК-Украина

Суд удалил назначенных Рябошапкой прокуроров из дела Майдана

Святошинский районный суд Киева удовлетворил отвод группе прокуроров в деле о расстреле 48 активистов Майдана. Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает РБК-Украины.

Потерпевшие считают, что 28 декабря генпрокурор Руслан Рябошапка специально заменил группу прокуроров в процессе на более лояльных и готовых поддержать обмен 5 беркутовцев.

В Италии будут судить сына Азарова за отмывание взятки от Клюева

Суд Милана будет рассматривать дело Алексея Азарова, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который подозревается в отмывании взятки за назначение Андрея Клюева вице-премьером.

Сообщается, что прокуратура Милана направила в суд дело Алексея Азарова. Обвинение настаивает, что он требовал взятку в размере почти 18 млн долларов. Эти деньги впоследствии были отмыты через фиктивную итальянскую компанию, которая купила две роскошные виллы на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла в 2012 и 2013 годах.

У Зеленского не исключают версию умышленной атаки на самолет МАУ

Помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, перед отправкой украинских экспертов в Иран рассматривалось несколько причин катастрофы, однако версия ракетного удара была одной из основных.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Амины Окуевой

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве ветерана АТО Амины Окуевой Игорю Редькину. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры о содержании под стражей без альтернативы внесения залога подозреваемого Редькина на 60 суток до 11 марта 2020 года.

Мать Амины Окуевой сделала заявление по поводу ареста подозреваемых

В Испании произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе

В испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате взрыва погиб один человек, как минимум восемь человек получили ранения.

Местная власть отрицает выброс в воздух токсичных веществ. При этом причины взрыва и возможные последствия для завода до сих пор неизвестны.

В Раде устроили "парад брендов" (фото)

В Верховной Раде заметили народных депутатов с модными дорогостоящими аксессуарами, которые политики "выгуляли" на заседании 14 января. В объектив фотографов попали роскошные мужские часы и женские сумочки известных брендов, цена которых варьируется от десятков прожиточных минимумов до квартиры в Киеве (фото).