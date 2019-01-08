Суд Турции арестовал подозреваемого в убийстве студенток в Харькове

Фото: Хакан Сирали (npu.gov.ua)

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы

Суд Турции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве двух студенток в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как отмечается, сегодня советник посольства Турции в Украине по вопросам внутренних дел Хакан Сирали встретился с первым заместителем председателя Нацполиции Украины Вячеславом Аброськиным, в ходе встречи обсуждалось расследование указанного преступления.

Как отмечается, 3 января правоохранители обнаружили в одной из квартир в Харькове тела двух иностранных студенток. Расследуя убийство, украинские правоохранители установили злоумышленника - гражданина Турции, он был объявлен в розыск. Как выяснили оперативники, подозреваемый сбежал в Стамбул.

Советник турецкого посольства сообщил, что на суде задержанный признал свою вину. Сейчас суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Сообщается, что по турецким законодательством злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что харьковские правоохранители обнаружили убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет. По информации местных СМИ, тела студенток обнаружили в квартире на Салтовке на улице Валентиновской с перерезанным горлом.

Как сообщалось, 5 января в Турции правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове.