Суд Туреччини арештував підозрюваного у вбивстві студенток в Харкові

Фото: Хакан Сирали (npu.gov.ua)

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі

Суд Туреччини обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві двох студенток в Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції України.

Як зазначається, сьогодні радник посольства Туреччини в Україні з питань внутрішніх справ Хакан Сирали зустрівся з першим заступником голови Нацполіції України В’ячеславом Аброськіним, у ході зустрічі обговорювалося розслідування вказаного злочину.

Як зазначається, 3 січня правоохоронці виявили в одній із квартир в Харкові тіла двох іноземних студенток. Розслідуючи вбивство, українські правоохоронці встановили зловмисника - громадянина Туреччини, його було оголошено у розшук. Як з’ясували оперативники, підозрюваний втік до Стамбулу.

Радник турецького посольства повідомив, що на суді затриманий визнав свою провину. Наразі суд вже обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Повідомляється, що за турецьким законодавством зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що харківські правоохоронці виявили вбитими двох іноземних студенток 20 та 22 років. За інформацією місцевих ЗМІ, тіла студенток виявили у квартирі на Салтівці на вулиці Валентинівській з перерізаним горлом.

Як повідомлялося, 5 січня у Туреччині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві двох іноземних студенток у Харкові.