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В Харькове нашли убитыми двух иностранных студенток

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 14:57
В Харькове нашли убитыми двух иностранных студенток
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данному факту открыто уголовное производство

В Харькове нашли убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сегодня утром в полицию обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. По словам заявителя, девушки с 31 декабря 2018 года не отвечают на телефонные звонки.

"Прибыв на место происшествия, в съемной квартире сотрудники полиции обнаружили тела двух женщин 20 и 22 лет без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По информации местных СМИ, тела студенток обнаружили в квартире на Салтовке на улице Валентиновской с перерезанным горлом.

В Харькове нашли убитыми двух иностранных студенток

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области вчера, 2 января, в результате взрыва гранаты пострадали пять человек в возрасте от 15 до 22 лет.

Также сообщалось, что в Виннице полиция расследует обстоятельства убийства двух женщин и двух детей, которое произошло 31 декабря.

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