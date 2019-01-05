В Турции задержали подозреваемого в убийстве студенток в Харькове

Фото: полиция Турции (из открытых источников)

Задержанный прибыл в Турцию 2 января

В Турции правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DHA.

Как сообщили в Интерполе, задержанный прибыл в Турцию в среду, 2 января. Цокмез Гусну Цан, который подозревается в убийстве двух иностранных студенток, был задержан на кладбище возле могилы отца и доставлен в турецкое Бюро общественной безопасности.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в съемной квартире нашли убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

К правоохранителям обратился 19-летний парень с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. По словам заявителя, девушки с 31 декабря 2018 года не отвечали на телефонные звонки.

Как писал Styler, одним из участников убийства иностранок в Харькове мог быть уроженец Турции 1992 года рождения Альмадани Адель Тайсир. Предполагалось, что именно этот молодой человек и является тем экс-бойфрендом, на которого незадолго до трагедии жаловалась своим родителям одна из погибших девушек.