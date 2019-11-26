Суд требует от Трампа не блокировать показания служащих Белого дома

Федеральный судья Кетарджи Браун Джексон заявила, что президент США Дональд Трамп "не имеет полномочий" блокировать показания в делу о его импичменте любого нынешнего или бывшего чиновника Белого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Соответствующее заявление содержится в постановлении суда, которое обязывает бывшего юриста Белого дома Дональда Макгена дать показания в деле об импичменте Трампа.

"Каким бы занятым или важным не был помощник президента, и насколько бы близким не был его доступ к чувствительным вопросам внутренней, или национальной безопасности, президент не имеет полномочий увольнять его, или ее от совершения действий, которых требует закон", - говорится в постановлении суда.

Сообщается, что решение судьи охватило не только показания Макгена, а будет касаться и свидетелей в расследовании импичмента Трампа, который проводит Палата представителей США. Среди тех, кто не давал показания в рамках процедуры импичмента Трампа, несмотря на то, что с запросом о такие показания обратилась Палата представителей США - Госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по вопросам нацбезопасности США Джон Болтон, и.о.. председателя службы Белого дома Мик Малвени.

Отмечается, что в Белом доме планируют подать апелляцию на решение судьи. Юрист Макгена заявил, что Макген будет свидетельствовать, если его показания не будут приостановлены в рамках апелляции.

Ранее сообщалось, что Окружной судья принял решение, что бывший адвокат Белого дома Дон Макган должен подчиниться порядке комитета Палаты представителей и дать показания в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

РБК-Украина писало, что демократы планируют завершить рассмотрение импичмента к Рождеству, 25 декабря, после чего данный вопрос должны будут рассмотреть в Сенате.