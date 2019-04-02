Суд требует лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному учредительному собранию страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press News.

Кроме того, суд запретил лидеру оппозиции покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении власти. Суд распорядился передать копию своего решения главе Национального учредительного собрания "с тем, чтобы отозвать парламентскую неприкосновенность" Гуайдо.

По решению Верховного суда также были заблокированы счета Хуана Гуайдо на венесуэльской территории. Оппозиционера признали виновным в неуважении власти. Ему предстоит выплатить в 200 налоговых единиц (10 тыс. боливаров, порядка трех долларов).

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидеру венесуэльсткой оппозиции Хуану Гуайдо запретили занимать государственные должности в течение 15 лет. Правительство Мадуро объяснило свое решение наличием нарушений в финансовых документах Гуайдо. Таким образом, Гуайдо был отозван с должности главы Национального собрания Венесуэлы.

Кроме того, в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны России с группой военнослужащих. После чего, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны.