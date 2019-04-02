Суд вимагає позбавити недоторканності Гуайдо

Верховний суд Венесуели звернувся до Національних установчих зборів країни з проханням відкликати депутатську недоторканність лідера опозиції Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press News.

Крім того, суд заборонив лідеру опозиції залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади. Суд розпорядився передати копію свого рішення главі Національних установчих зборів "з тим, щоб відкликати парламентську недоторканність" Гуайдо.

За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Хуана Гуайдо на венесуельській території. Опозиціонера визнали винним у неповазі влади. Йому належить виплатити 200 податкових одиниць (10 тис. боліварів, близько трьох доларів).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідеру венесуэльсткой опозиції Хуану Гуайдо заборонили займати державні посади протягом 15 років. Уряд Мадуро пояснило своє рішення наявністю порушень у фінансових документах Гуайдо. Таким чином, Гуайдо був відкликаний з посади голови Національного зборів Венесуели.

Крім того, в столицю Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Росії з групою військовослужбовців. Після чого, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що заявив, що що присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію країни.