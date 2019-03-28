Гуайдо запретили занимать государственные должности

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Подконтрольное Николасу Мадуро правительство запретило Гуайдо занимать госдолжности в течение 15 лет

Правительство подконтрольное Николасу Мадуро запретило лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, которого мировые лидеры признали временным президентом страны, занимать государственные должности в течение 15 лет. Об этом сообщает АР.

Агентство сообщает, что подконтрольное Мадуро правительство объяснило свое решение наличием нарушений в финансовых документах Гуайдо. Таким образом, Гуайдо отозван с должности главы Национального собрания Венесуэлы.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо анонсировал новую акцию по свержению президента страны Николаса Мадуро в начале апреля. По его словам, 6 апреля стартует подготовительный этап акции "Операция Свобода", которая направлена на "прекращение узурпации в Венесуэле и отстранение Мадуро от власти".

Недавно Гуайдо заявлял, что правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро находится в изоляции и вскоре прекратит свою работу.

Ранее неизвестные забросали автомобиль, на котором лидер оппозиции Гуйдо выезжал из здания Национальной ассамблеи в Каракасе, камнями и пиротехническими средствами. По предварительной информации, нападение организовали сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро.