Суд над Трампом. У справі вже розбираються присяжні, але на вердикт можуть піти дні

Чи буде Трамп визнаний винним, як довго доведеться чекати на вирок і яке покарання йому загрожує - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Суд над експрезидентом та кандидатом від республіканців на листопадових виборах Дональдом Трампом, який тривав близько півтора місяця, підходить до завершення. Журі присяжних із 12 осіб розпочинає закрите обговорення аргументів звинувачення та захисту, за підсумками якого має винести вердикт про винність Трампа.

При цьому й обвинувальний та виправдувальний вердикти мають бути винесені одноголосно. Якщо ж думки присяжних розділяться, то буде оголошено так званий "mistrial". Це означатиме, що Трампа не визнано винним, але прокурори можуть вимагати проведення повторного процесу.

РБК-Україна нагадує подробиці найрезонанснішого судового процесу в США за останній час - адже вперше колишнього президента США звинувачують у кримінальному злочині.

У чому звинувачують Трампа?

Згідно з матеріалами прокуратури, у розпал президентських виборів-2016 (на яких Трамп здобув перемогу) його адвокат Майкл Коен заплатив порноакторці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів. Натомість Деніелс не мала розповідати про те, що у неї з Трампом був секс, ще 2006 року - очевидно, у штабі Трампа побоювалися, що це може зашкодити його шансам на перемогу на виборах.

Сам собою факт виплати "грошей за мовчання" перестав бути правопорушенням - це досить поширена в США практика. Але Трампа звинувачують у тому, що вже після обрання він відшкодував Коену витрачену суму, провівши її як "витрати на правові послуги". А така фальсифікація бухгалтерських документів є злочином.

Що свідки говорили на суді?

За час процесу було заслухано свідчення понад двадцяти свідків: юристів, аналітиків, медіаменеджерів тощо.

Найбільший інтерес викликали двоє свідків: той самий колишній юрист Трампа Майкл Коен і порноакторка Стормі Деніелс.

Коен довгий час входив до найближчого оточення Трампа, по суті, був його довіреною особою, в тому числі й з делікатних доручень. За підсумками цієї діяльності він був визнаний винним у численних фінансових злочинах, пішов на угоду зі слідством і перейшов у табір затятих противників Трампа, публічно називаючи його "расистом" та "шахраєм".

На свідченнях Коена багато в чому і будується звинувачення - він заявив, що понад двадцять разів обговорював із Трампом, як краще зам'яти історію з Деніелс, і діяв за прямими вказівками експрезидента.

Ще більший ажіотаж серед публіки викликали свідчення порноакторки. Деніелс докладно розписала всі подробиці того, що сталося, аж до пози, в якій вона займалася сексом з Трампом і скільки він продовжився.

Що каже Трамп?

У суді колишній президент США мовчить і навіть кілька разів був помічений дрімаючим під час засідань. Натомість одразу після виходу із сесійної зали, перед численними камерами, він себе майже не стримує, звинувачуючи прокуратуру та суд в упередженості та виконанні політичного замовлення. В організації процесу він звинувачує особисто Джо Байдена, який таким шляхом нібито намагається прибрати конкурента на виборах.

Трамп багаторазово порушував судову заборону на висловлювання на адресу учасників процесу, за що отримав штраф у дев'ять тисяч доларів, що його, звісно, не зупинило від подальших заяв.

По суті, Трамп та його адвокати заперечують сам факт того, що експрезидент колись займався сексом з Деніелс - до того ж представляють його як жертву шантажу з боку порноакторки. Відповідно, за жодним із пунктів звинувачення Трамп себе винним не визнає. Захист також активно критикує свідка звинувачення Коена, називаючи його "найбільшим брехуном усіх часів".

Коли буде оприлюднено вердикт присяжних?

Законодавство ніяких не обмежує час, який присяжні можуть витратити на обговорення. Їхні дебати за зачиненими дверима можуть тривати й кілька годин, і кілька тижнів (хоча занадто довге обговорення вважається малоймовірним). Загалом вважається, що чим довше тривають дискусії, тим вищий шанс на те, що підсудного буде визнано винним - хоча це правило далеко не обов'язкове.

Що загрожує Трампу у разі визнання винним?

Якщо присяжні одноголосно визнають Трампа винним, тоді рішення про покарання йому ухвалюватиме суддя. Загалом Трампу висунуто звинувачення за 34 пунктами, за кожним з яких йому може загрожувати максимум чотири роки позбавлення волі. Якщо врахувати прийняту США практику складання термінів покарань, Трампу може загрожувати 136 років за ґратами.

Але такий варіант виглядає суто теоретичним - звинувачується не у насильницькому злочині, крім того, не має судимостей. Суддя може ухвалити рішення про паралельне відбування термінів - тоді йтиметься про чотири роки в'язниці.

Але за більшістю прогнозів, покарання для Трампа навряд чи пов'язане з позбавленням волі в принципі. Можливо, все обмежиться випробувальним терміном. Ще один варіант - домашній арешт.

Як вирок Трампу вплине на президентські вибори у США?

Ключовий момент - навіть у разі визнання винним, і навіть посаджений за ґрати, Трамп все одно зможе балотуватися на президентських виборах. А у разі перемоги - виконувати функції президента, перебуваючи за ґратами, хоча у США ніхто не уявляє, як це може виглядати на практиці. Поки що це виглядає лише теоретичним сценарієм.

Більш конкретний ефект обвинувальний вирок матиме на його електоральні шанси. Згідно з опитуванням, проведеним на початку травня ABCNews та Ipsos, 4% прихильників Трампа не будуть за нього голосувати у разі визнання винним, а 16% - замисляться над цим.