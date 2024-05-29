Суд над Трампом. В деле уже разбираются присяжные, но на вердикт могут уйти дни

Будет ли Трамп признан виновным, как долго придется ждать приговора и какое наказание ему грозит - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Суд над экс-президентом и кандидатом от республиканцев на ноябрських выборах Дональдом Трампом, который длился около полутора месяцев, подходит к завершению. Жюри присяжных из 12 человек начинает закрытое обсуждение аргументов обвинения и защиты, по итогам которого должно будет вынести вердикт о виновности Трампа.

При этом и обвинительный и оправдательный вердикты должны быть вынесены единогласно. Если же мнения присяжных разделятся, будет объявлен так называемый "mistrial". Это будет означать, что Трамп не признан виновным, но прокуроры могут затребовать проведения повторного процесса.

РБК-Украина напоминает подробности самого резонансного судебного процесса в США за последнее время - ведь впервые бывший президент США обвиняется в уголовном преступлении.

В чем обвиняют Трампа?

Согласно материалам прокуратуры, в разгар президентских выборов-2016 (на которых Трамп одержал победу) его адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов. Взамен Дэниелс не должна была рассказывать о том, что у нее с Трампом был секс, еще в 2006 году - очевидно, в штабе Трампа опасались, что это может навредить его шансам на победу на выборах.

Сам по себе факт выплаты "денег за молчание" не является правонарушением - это довольно распространенная в США практика. Но Трампу вменяют то, что уже после избрания он возместил Коэну потраченную сумму, проведя ее как "расходы на правовые услуги". А такая фальсификация бухгалтерских документов уже является преступлением.

Что говорили свидетели на суде?

За время процесса были заслушаны показания более двадцати свидетелей: юристов, аналитиков, медиаменеджеров и т.д.

Самый большой интерес вызвали двое свидетелей: тот самый экс-юрист Трампа Майкл Коэн и порноактиса Сторми Дэниелс.

Коэн долгое время входил в ближайшее окружение Трампа, по сути, был его доверенным лицом, в том числе и по самым деликатным поручениям. По итогам этой деятельности он был признан виновным в многочисленных финансовых преступлениях, пошел на сделку со следствием и перешел в лагерь ярых противников Трампа, публично называя его "расистом" и "мошенником".

На показаниях Коэна во многом и строится обвинение - он заявил, что более двадцати раз обсуждал с Трампом, как лучше замять историю с Дэниелс, и действовал по прямым указаниями экс-президента.

Еще больший ажиотаж среди публики вызвали показания порноактрисы. Дэниелс подробно расписала все подробности случившегося, вплоть до позы, в которой она занималась сексом с Трампом и сколько он продлился.

Что говорит Трамп?

В суде бывший президент США хранит молчание и даже пару раз был замечен дремающим во время заседаний. Зато сразу после выхода из сессионного зала, перед многочисленными камерами, он себя почти не сдерживает, обвиняя прокуратуру и суд в предвзятости и выполнении политического заказа. В организации процесса он обвиняет лично Джо Байдена, который таким путем якобы пытается убрать конкурента на выборах.

Трамп многократно нарушал судебный запрет на высказывания в адрес участников процесса, за что получил штраф в девять тысяч долларов, что его, естественно, не остановило от дальнейших заявлений.

По сути дела, Трамп и его адвокаты отрицают сам факт того, что экс-президент когда-то занимался сексом с Дэниелс - более того, представляют его как жертву шантажа со стороны порноактрисы. Соответственно, ни по одному из пунктов обвинения Трамп себя виновным не признает. Защита также активно критикует свидетеля обвинения Коэна, называя его "величайшим лжецом всех времен".

Когда будет обнародован вердикт присяжных?

Законодательство никаких не ограничивает время, которые присяжные могут потратить на обсуждение. Их дебаты за закрытыми дверьми могут длиться и несколько часов, и несколько недель (хотя слишком долгое обсуждение считается маловероятным). В целом, считается, что чем дольше длятся дискуссии, тем выше шанс того, что подсудимый будет признан виновным - хотя это правило далеко не обязательно.

Что грозит Трампу в случае признания виновным?

Если присяжные единогласно признают Трампа виновным, тогда решение о наказании для него будет принимать судья. В целом, Трампу выдвинуты обвинения по 34 пунктам, по каждому из которых ему может грозить максимум четыре года лишения свободы. Если учесть принятую в США практику сложения сроков наказаний, Трампу может грозить 136 лет за решеткой.

Но такой вариант выглядит сугубо теоретическим - обвиняется не в насильственном преступлении, кроме того, не имеет судимостей. Судья может принять решение о параллельном отбывании сроков - тогда речь будет идти о четырех годах тюрьмы.

Но по большинству прогнозов, наказание для Трампа вряд ли будет связано с лишением свободы в принципе. Возможно, все ограничится испытательным сроком. Еще один вариант - домашний арест.

Как приговор Трампу повлияет на президентские выборы в США?

Ключевой момент - даже в случае признания виновным, и даже будучи посажен за решетку, Трамп все равно сможет баллотироваться на президентских выборах. А в случае победы - выполнять функции президента, находясь за решеткой, хотя в США никто не представляет, как это может выглядеть на практике. Пока что это выглядит лишь теоретическим сценарием.

Более конкретный эффект обвинительный приговор будет иметь на его электоральные шансы. Согласно опросу, проведенному в начале мая ABCNews и Ipsos, 4% сторонников Трампа не будут за него голосовать в случае признания виновным, а 16% - задумаются над этим.