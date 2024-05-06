Суди над Трампом: у чому звинувачують екс-президента та як це впливає на вибори

Про те, в яких судових процесах зараз проходить екс-президент США Дональд Трамп, чи справді його можуть відправити у в'язницю і як ці суди впливають на його шанси на виборах – докладніше у матеріалі РБК-Україна.

ЗМІСТ

У чому звинувачують Трампа

Чи може Трамп сісти до в'язниці

Як суди впливають на передвиборчу кампанію

У чому звинувачують Трампа

Загалом колишній американський президент у різному статусі фігурує у десятках розслідувань та судових процесів, кримінального, цивільного, адміністративного характеру.

Найдалі просунулися чотири справи, за якими Трампу вже висунули кримінальні звинувачення (він став першим екс-президентом США, звинуваченим у кримінальній справі). Загалом у рамках чотирьох справ Трампу висунуто 88 звинувачень.

Перша справа стосується спроб Трампа обернути на свою користь програні у 2020 році президентські вибори. Федеральне розслідування встановило, що він намагався у різний спосіб зривати встановлення підсумків виборів, що у фіналі призвело до штурму Капітолію його прихильниками.

Друга справа також стосується виборів-2020, але ведеться на рівні штату Джорджія. Трампа звинувачують у спробі сфальсифікувати підсумки голосування, "домалювавши" собі кілька тисяч голосів.

Третя кримінальна справа пов'язана з тим, що Трамп виніс з Білого дому низку важливих секретних документів після того, як залишив президентський пост, і зберігав їх у своїй резиденції. А згодом ще й усе заперечував, потім відмовлявся повертати папери на місце, незважаючи на вимоги правоохоронців.

Нарешті, четвертий процес стосується фальшування Трампом бізнес-документів, щоб приховати виплати т.зв. "грошей за мовчання" порноакторці Стормі Деніелс. Трамп, як стверджується, заплатив їй гроші за секс, а під час президентських виборів-2016 заплатив ще 130 тисяч доларів за те, щоб приховати цей факт. Але саме звинувачення полягає в тому, що згодом Трамп сфальшував бізнес-документацію, щоб приховати факт вже цих виплат. Судовий процес розпочався у квітні в Нью-Йорку, як очікується, вердикт буде оголошено у червні.

Крім цих чотирьох, Трамп фігурує і в інших процесах, один із найбільш значущих – про шахрайство, в якому його вже визнали винним (але це не кримінальна справа). Трампа звинуватили в тому, що він довгі роки завищував свої статки, щоб отримувати кредити на вигідніших умовах. Наразі Трамп оскаржує рішення в суді, для внесення апеляції йому довелося заплатити заставу у 175 млн доларів.

Хороша новина для Трампа прийшла з Верховного суду – він скасував рішення суду штату Колорадо, який забороняв Трампу балотуватися до президента США через участь у заколоті – тому ж штурмі Капітолію. Рішення Верховного суду обов'язкове для всіх штатів, отже, зняти Трампа з виборів в такий спосіб буде неможливо.

Чи може Трамп сісти у в'язницю

З огляду на те, що в американських судах покарання за різними звинуваченнями підсумовуються, а не поглинаються, Трампу теоретично можуть загрожувати десятки років за ґратами. Але поки що це залишається виключно теоретичним сценарієм.

Оскільки у президента США це буде лише перша судимість, суд може обмежитися більш м'яким покаранням. Крім того, Трамп має всі можливості оскаржити свої справи в апеляціях. Його адвокати цілком успішно змогли затягнути процеси, в результаті до листопадових виборів президента США ні по одному з судових процесів проти Трампа, судячи з усього, не буде прийнято фінального рішення.

А перемога на виборах відкриває Трампу можливості самому припинити справи проти себе, які ведуть на федеральному рівні – через Міністерство юстиції чи самопомилування.

У будь-якому випадку навіть обвинувальний вирок, згідно з американським законодавством, не позбавить Трампа можливості йти на вибори і бути обраним. Більше того, формально він зможе навіть правити країною через ґрати – там його додатково охоронятиме Секретна служба США, як будь-якого колишнього чи чинного главу держави.

Як суди впливають на передвиборчу кампанію

Існують три головні чинники, як судові процеси шкодять президентській кампанії Трампа.

По-перше, вони банально збивають йому графік, замість поїздок країною та зустрічей з виборцями Трамп змушений цілими днями сидіти в суді на Манхеттені.

По-друге, судові процеси, апеляції та застави – досить дорогі операції. На вирішення правових проблем йде значна частина бюджету кампанії Трампа, який і так істотно менший за бюджет Джо Байдена. У результаті, у плані, наприклад, закупівель телевізійної реклами штаб Байдена майже всуху обходить свого опонента.

По-третє, судові процеси б'ють по іміджу Трампа та його сприйняттю виборцями. Так, чверть усіх його прихильників не знає або сумнівається, чи підтримуватиме вона його у разі обвинувального вироку та/або тюремного ув'язнення, 9% кажуть, що не проголосують за Трампа, якщо суд винесе обвинувальний вирок, а 20% не проголосують, якщо Трампа відправлять до в'язниці. Загалом у країні обвинувальний вирок проти Трампа дає Байдену близько 3% переваги, ув'язнення – 7%.

Хоча судові процеси проти Трампа дозволяють йому мобілізувати ядро своїх прихильників, так званий MAGA-електорат, для перемоги на виборах йому обов'язково знадобляться голоси більш поміркованих ерспубліканців і виборців, що не визначилися. А їх якраз лякають перспективи отримати президента із судимістю.