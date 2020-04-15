Суд не став розглядати справу плавця з Гідропарку

Фото: затримання Валентина Бур'янова (facebook.com/bogdan.aminov)

Справу не стали розглядати через відсутність свідків

Сьогодні, 15 квітня, суд не став розглядати справу Валентина Бур'янова - порушника карантину в Гідропарку, затримання якого викликало резонанс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Бур'янова.

Повідомляється, що суд повернув поліції протокол, який склали на Бур'янова після того, як він переплив річку. У протоколі було вказано, що він був у Гідропарку без засобів індивідуального захисту і порушив карантин. У той же час в протоколі немає інформації про свідків, замість цього в документі є "незрозумілі прочерки".

Захист пропонував подивитися відео затримання, але суддя заявив, що має вивчити обставини справи на предмет наявності доказів винності. При цьому через неправильно складений протокол його повернули поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через карантин в Києві сталася сутичка з поліцією, в результаті інциденту були затримані. Зокрема, на території Гідропарку під час акції протесту проти карантину виник спір між спортсменами і поліцейськими. Після цього і стався епізод з Бур'яновим, який намагався вплав дістатися до спортивного майданчику.