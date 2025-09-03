Суд у США визначив майбутнє інтернету: Google здобув велику перемогу

Американський суд ухвалив рішення в антимонопольній справі проти Google. Суддя округу Колумбія Аміт Мехта постановив, що компанія не зобов'язана продавати браузер Chrome і операційну систему Android. Натомість Google має поділитися частиною даних із конкурентами для посилення конкуренції на ринку пошуку.

Акції материнської компанії Alphabet зросли на 7,2% після публікації рішення. Інвестори позитивно сприйняли новину, оскільки Google також зможе продовжити робити багатомільярдні виплати Apple, які критикують антимонопольні органи. Папери Apple подорожчали на 3%.

Конкуренція зі штучним інтелектом

Суд зазначив, що конкуренцію Google посилюють компанії, які працюють зі штучним інтелектом. "Тут суд просять зазирнути в кришталеву кулю і подивитися в майбутнє. Це не зовсім сильна сторона судді", - заявив Мехта.

За його словами, зростання популярності ChatGPT та інших рішень показує, що ШІ-компанії здатні конкурувати з Google краще, ніж традиційні розробники пошукових систем. Суддя підкреслив, що в умовах появи нових технологій немає необхідності вимагати продажу Chrome або Android.

Доступ конкурентів до даних

Передача даних конкурентам стане для Google викликом, але збереження ключових продуктів знизило побоювання інвесторів. Експерти зазначають, що це рішення відкриває нові можливості для розвитку чат-ботів і ШІ-пошуковиків.

"Потік грошей у цю сферу і швидкість, з якою це сталося, вражають", - написав Мехта. Аналітики вважають, що користувачі поступово звикатимуть до нових сервісів, тому ризик для Google не є негайним.

Мільярдні виплати Apple

Суд також дозволив Google продовжити виплати Apple та іншим виробникам пристроїв за використання пошукової системи за замовчуванням. За даними аналітиків Morgan Stanley, сума таких платежів Apple сягає 20 мільярдів доларів на рік.

На думку суду, в умовах зростання ШІ-рішень заборона на ці виплати не є необхідною. При цьому Google втратила право укладати ексклюзивні контракти, які заважали встановленню додатків конкурентів.