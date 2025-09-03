Суд в США определил будущее интернета: Google одержал крупную победу

Google удалось избежать продажи Chrome и Android по решению суда. Однако компанию обязали открыть доступ к данным для конкурентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Американский суд принял решение по антимонопольному делу против Google. Судья округа Колумбия Амит Мехта постановил, что компания не обязана продавать браузер Chrome и операционную систему Android. Вместо этого Google должна поделиться частью данных с конкурентами для усиления конкуренции на рынке поиска.
Акции материнской компании Alphabet выросли на 7,2% после публикации решения. Инвесторы позитивно восприняли новость, так как Google также сможет продолжить делать многомиллиардные выплаты Apple, которые критикуют антимонопольные органы. Бумаги Apple подорожали на 3%.
Суд отметил, что конкуренцию Google усиливают компании, работающие с искусственным интеллектом. "Здесь суду просят заглянуть в хрустальный шар и посмотреть в будущее. Это не совсем сильная сторона судьи", - заявил Мехта.
По его словам, рост популярности ChatGPT и других решений показывает, что ИИ-компании способны конкурировать с Google лучше, чем традиционные разработчики поисковых систем. Судья подчеркнул, что в условиях появления новых технологий нет необходимости требовать продажи Chrome или Android.
Передача данных конкурентам станет для Google вызовом, но сохранение ключевых продуктов снизило опасения инвесторов. Эксперты отмечают, что это решение открывает новые возможности для развития чат-ботов и ИИ-поисковиков.
"Поток денег в эту сферу и скорость, с которой это произошло, поражают", - написал Мехта. Аналитики считают, что пользователи будут постепенно привыкать к новым сервисам, поэтому риск для Google не является немедленным.
Суд также разрешил Google продолжить выплаты Apple и другим производителям устройств за использование поисковой системы по умолчанию. По данным аналитиков Morgan Stanley, сумма таких платежей Apple достигает 20 миллиардов долларов в год.
По мнению суда, в условиях роста ИИ-решений запрет на эти выплаты не является необходимым. При этом Google лишилась права заключать эксклюзивные контракты, которые мешали установке приложений конкурентов.
Google продолжает оставаться объектом других судебных разбирательств в США. Компания оспаривает решение по иску Epic Games, которое требует изменить работу магазина приложений.
Позже в этом месяце должно начаться новое слушание по делу о доминировании Google в онлайн-рекламе. Эти процессы являются частью масштабного давления на Big Tech, которое началось еще во время президентства Дональда Трампа и продолжается в отношении Meta, Amazon и Apple.