Суд в США определил будущее интернета: Google одержал крупную победу

Американский суд принял решение по антимонопольному делу против Google. Судья округа Колумбия Амит Мехта постановил, что компания не обязана продавать браузер Chrome и операционную систему Android. Вместо этого Google должна поделиться частью данных с конкурентами для усиления конкуренции на рынке поиска.

Акции материнской компании Alphabet выросли на 7,2% после публикации решения. Инвесторы позитивно восприняли новость, так как Google также сможет продолжить делать многомиллиардные выплаты Apple, которые критикуют антимонопольные органы. Бумаги Apple подорожали на 3%.

Конкуренция с искусственным интеллектом

Суд отметил, что конкуренцию Google усиливают компании, работающие с искусственным интеллектом. "Здесь суду просят заглянуть в хрустальный шар и посмотреть в будущее. Это не совсем сильная сторона судьи", - заявил Мехта.

По его словам, рост популярности ChatGPT и других решений показывает, что ИИ-компании способны конкурировать с Google лучше, чем традиционные разработчики поисковых систем. Судья подчеркнул, что в условиях появления новых технологий нет необходимости требовать продажи Chrome или Android.

Доступ конкурентов к данным

Передача данных конкурентам станет для Google вызовом, но сохранение ключевых продуктов снизило опасения инвесторов. Эксперты отмечают, что это решение открывает новые возможности для развития чат-ботов и ИИ-поисковиков.

"Поток денег в эту сферу и скорость, с которой это произошло, поражают", - написал Мехта. Аналитики считают, что пользователи будут постепенно привыкать к новым сервисам, поэтому риск для Google не является немедленным.

Миллиардные выплаты Apple

Суд также разрешил Google продолжить выплаты Apple и другим производителям устройств за использование поисковой системы по умолчанию. По данным аналитиков Morgan Stanley, сумма таких платежей Apple достигает 20 миллиардов долларов в год.

По мнению суда, в условиях роста ИИ-решений запрет на эти выплаты не является необходимым. При этом Google лишилась права заключать эксклюзивные контракты, которые мешали установке приложений конкурентов.